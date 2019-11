Sint-Maarten palmt Villa Zonnedaele in kasteeldomein in: kinderen helpen Pieten, volwassenen proeven Sint-Maartensbier Erik De Block

05 november 2019

15u15 0 Zonnebeke Villa Zonnedaele in het kasteeldomein in Zonnebeke wordt de komende dagen het huis van Sint-Maarten. Vijftien acteurs nemen de kinderen mee in een theaterwandeling door het huis. De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht.

De cast in het landhuis bestaat uit Zwarte Pieten, Zwarte Mieten, Sint-Maarten en/of roetpieten. Het huis van Sint-Maarten wordt ingedeeld in zes kamers: de speelgoed- of pakjeskamer, de sport- of oefenkamer, de slaapkamer van Sint-Maarten, de keuken, de dans- en muziekkamer, het bureau van Sint-Maarten en de fotokamer waar Sint-Maarten alle kinderen ontvangt. “In iedere kamer kunnen de kinderen zelfs een handje helpen met de Pieten en kunnen ze zich inleven in het verhaal van Sint-Maarten: lopen op het dak, cadeautjes maken, de mantel van Sint-Maarten strijken, proeven van het vele lekkers, de zwartepietendans leren”, zegt Benny Chaerle namens de organisatoren van het Sint-Maartenscomité en de Gezinsbond.

Rondleiding

Het huis van Sint-Maarten is te bezoeken op woensdag 6, zaterdag 9 en zondag 10 november. Tickets kosten vijf euro. “Voor wie nog meer magie wil beleven, zijn er ook nocturnes op vrijdag- en zaterdagavond”, zegt Benny. “Tickets kosten dan tien euro, frieten, frikadellen en sausjes à volonté inbegrepen. Het verhaal komt dan nog meer tot zijn recht door de extra feeërieke verlichting.”

Ieder kind ontvangt een verrassingspakket met lekkers van Sint-Maarten en in de fotokamer kunnen ze op de foto met Sint-Maarten en de Pieten. Om de twintig minuten start een groep van tien kinderen. De kinderen hebben voorrang, ouders die meewillen, moeten achteraan aansluiten. “De kamers zijn te klein om in grote groep het verhaal goed te kunnen volgen”, verduidelijkt Chaerle. “Zo zijn er 45 rondleidingen en kunnen we dus 450 kinderen ontvangen.”

Randanimatie

Iedereen is ook welkom voor een hapje en een drankje in de grote loungetent bij het landhuis. Daarvoor hoef je niet in te schrijven. De kinderen kunnen zich dan nog verder amuseren in een tent vol grote Legoblokken of de discoslide, springkasteel met muziek en glijbaan. De ouders kunnen ondertussen proeven van het Sint-Maartensbier.

Iedereen welkom op woensdag 6 november van 14 tot 17 uur, zaterdag 9 november van 9.30 tot 17 uur, zondag 10 november van 9.30 tot 12 uur en tijdens de nocturnes op vrijdag 8 november van 17.30 tot 21.30 uur en zaterdag 9 november van 18 tot 21.30 uur. Sommige data zijn al uitverkocht en r is een reservelijst. Inschrijven op www.sintinzonnebeke.be.