Schepencollege kiest voor renoveren oude gemeenteschool Erik De Block

01 juli 2019

12u55 0 Zonnebeke De oude gemeenteschool in de Dadizelestraat in Beselare wordt niet afgebroken maar zal worden gerenoveerd. Het schepencollege koos voor deze optie en voorziet een krediet van 750.000 euro.

De gebouwen worden momenteel gebruikt door de chiro, harmonie Sint-Cecilia en als opslagplaats voor kleding van de vzw Heksenstoet.

“Er is overleg geweest met de architect en we maakten de vergelijking tussen renoveren of afbreken en vervangen door een nieuwbouw”, aldus schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “We zouden met de werken graag starten na de zomer van volgend jaar.”