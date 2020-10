Schepen Joachim Jonckheere besmet door het coronavirus, “heb gedaan wat iedereen in geval van symptomen zou moeten doen: thuis blijven” Erik De Block Hans Verbeke

09 oktober 2020

13u57 2 Zonnebeke Schepen van Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980) uit Zonnebeke is besmet door het coronavirus en zit thuis in quarantaine. “Alleszins tot zondag”, zegt de schepen. “Eerst had ik lichte hoofdpijn en lichte hoest. Maandagavond laat kreeg ik koorts. Woensdag en donderdag had ik hoofdpijn. Nu voel ik me vermoeid. Het is begonnen zondagnamiddag toen ik een klein beetje de symptomen van het coronavirus vertoonde.”

“Begin deze week liet ik me dan testen en heb gedaan wat iedereen in geval van symptomen zou moeten doen: thuis blijven. Dinsdag kreeg ik dan het resultaat van de test. Eerst zat ik thuis in isolatie en nu dus in quarantaine. Op het schepencollege en het Bijzonder Comité Sociale Zaken was ik niet aanwezig. Online nam ik wel aan de vergadering deel. Gelukkig kan dat nu allemaal op die manier.”

Enkele maanden geleden veranderde Joachim Jonckheere van job en is hij nu adviseur van gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “Vrijdag had ik beroepshalve nog een vergadering, we zaten op voldoende afstand”, vertelt de schepen. “Ik heb ervaren dat de contact tracing ondertussen wel goed werkt. Nadat bleek dat ik besmet was, werden mijn dichtste contacten binnen de drie uren opgebeld en testte er niemand positief.”

In Zonnebeke is er een stijgend aantal besmettingen. “Maar er is nog altijd geen onrust nodig, alles wordt opgevolgd”, herhaalt Joachim Jonckheere. “Het is belangrijk om de maatregelen te respecteren zodat het virus vroeg of laat vermindert”, benadrukt de schepen. “De hogere overheid geeft de boodschap mee dat voor wie zich niet goed voelt het echt belangrijk is om zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden. We moeten continu alert zijn.”