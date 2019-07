Schepen in het huwelijk getreden Erik De Block

09 juli 2019

Schepen Koen Meersseman (33) is in het huwelijk getreden met Suzan Demely (28). Ze wonen in de Warden Oomlaan in Beselare. Halfweg juni gaven Koen en Suzan elkaar hun jawoord in het gemeentehuis van Zonnebeke.

In de vorige legislatuur was Koen Meersseman voor CD&V gemeenteraadslid en is sedert januari voor #Team 8980 schepen van Financiën, Mobiliteit, Jeugd, ICT, Digitalisatie & Archief, Kerkfabrieken en Erediensten.