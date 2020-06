SC Zonnebeke krijgt kunstgrasveld tegen seizoen 2021-2022 Erik De Block

17 juni 2020

13u37 0 Zonnebeke Normaliter krijgt voetbalclub SC Zonnebeke tegen het seizoen 2021-2022 een kunstgrasveld. Het schepencollege voorziet hiervoor een krediet van 265.000 euro. De rest zal worden betaald door de club.

“We zaten al een aantal keer samen en de gesprekken gaan de goede richting uit”, aldus schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team 8980). “De club is aan het kijken hoe ze de rest van de financiering rond krijgen. De club kiest voor het eerste terrein in kunstgras. Er stelt zich daar evenwel een bijkomend probleem wegens de hellingsgraad. Dat oplossen zal zorgen voor extra kosten. De besprekingen zitten in de laatste fase. Er zijn maandag nog gesprekken geweest. De begrotingswijziging om de centen te voorzien, komt op de komende gemeenteraad van begin juli.

Op de gemeenteraad van december vorig jaar hield Maxim Vermeeren (InSamenSpraak) al een pleidooi voor een kunstgrasveld. SC Zonnebeke beschikt momenteel over drie terreinen. Het eerste elftal promoveerde onlangs naar eerste provinciale. Naast beloften en veel jeugdploegen is er ook een damesploeg. Komende zaterdag en zondag vindt in de kantine de afsluit van het vorig seizoen plaats. De club investeerde onder meer in de uitbreiding van het terras van de kantine.