SC Zonnebeke krijgt kunstgrasveld, N-VA wijst op gevaren: “Duizenden kilo’s plastic belanden in milieu” Erik De Block

20 juli 2020

15u04 3 Zonnebeke Voetbalclub SC Zonnebeke promoveerde voor het eerst in de geschiedenis naar eerste provinciale. Als alles volgens plan verloopt, dan krijgt de club volgend jaar een kunstgrasveld. De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed. SC Zonnebeke mag rekenen op een subsidie van 265.000 euro en zoekt zelf naar 100.000 euro financiële inbreng.

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) vroeg zich af of een kunstgrasveld geen vergiftigd geschenk is en wees met een Powerpointvoorstelling tijdens een lang betoog op de gevaren. “We gaan onze kinderen toch niet op gemalen autobanden, een giftig goedje, laten spelen en duizenden kilo’s plastic in het milieu storten?”, aldus Koen. “We hebben op de gemeenteraad voorgesteld om het advies in te winnen van professor Gabriëls van de Universiteit Gent of collega’s-bodemspecialisten die zich gespecialiseerd hebben in het aanleggen van natuurlijke grasvelden. We hebben zelf contact opgenomen met de prof en hij is bereid om een analyse te maken van de ondergrond en te kijken of we de velden op een betere manier kunnen aanleggen en onderhouden.”

“Kankerverwekkend”

“Kunstgras bestaat eigenlijk uit een plastieken mat met plastieken grassprietjes. Om alles op zijn plaats te houden, komt er meestal een laag zand over en daarboven een laag rubber. Dit om het veld bespeelbaar te maken. Die rubber bestaat eigenlijk uit vermalen autobanden. Daarin zitten tientallen toxische bestanddelen, veelal zelfs met kankerverwekkende eigenschappen.”

“Onvoorstelbaar maar waar: liefst 40.000 autobanden gaan in één veld. Of 120.000 kilogram rubberen korrels die binnen een paar jaar allemaal in het milieu terechtkomen. De Europese Unie is trouwens een richtlijn aan het uitwerken waarbij rubber en zijn andere synthetische neefjes verboden worden in grasvelden.”

“We zijn hevige supporters van het voetbal en zijn graag bereid te helpen zoeken naar oplossingen. Mocht uiteindelijk toch worden geopteerd voor een kunstgrasveld, dan moeten in het subsidiereglement voorwaarden zijn opgenomen. De instrooilaag mag niet bestaan uit chemische rubber”, besloot Koen Descheemaeker (N-VA).

De Powerpointpresentatie is terug te vinden op de Facebookpagina van N-VA.