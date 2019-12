SC Zonnebeke en gemeente overwegen kunstgrasveld te kopen voor tweedeprovincialer Erik De Block

14u16 2 Zonnebeke Als het van raadslid Maxim Vermeeren (InSamenSpraak) afhangt, krijgt tweedeprovincialer SC Zonnebeke binnen de drie jaar een kunstgrasveld. Hij deed het voorstel tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke.

“SC Zonnebeke telt 237 jeugdspelers jonger dan 16 jaar”, weet Maxim Vermeeren. “Een kunstgrasveld is een must voor hen. Er zijn op de drie terreinen namelijk veel oneffenheden. Dat blijkt ook uit een audit in opdracht van Voetbal Vlaanderen.”

Vermeeren gaf een lange opsomming van clubs die beschikken over een kunstgrasveld. “We zaten al met het schepencollege en een delegatie van het bestuur van SC Zonnebeke aan tafel”, reageert schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team 8980). “We zeggen niet ‘neen’ tegen een kunstgrasveld. Ook de club is bereid mee te betalen. We nodigden het bestuur uit om af te komen met een voorstel en zien elkaar in januari terug. De club zal ons dan laten weten hoeveel het zelf wil investeren.”