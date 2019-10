Rookmelder alarmeert bewoners voor brand in veranda: schade beperkt VHS

17 oktober 2019

17u44 0

De bewoners van een huis op Brouckhof-Oost in Passendale schrokken zich donderdagmorgen een hoedje toen plots een rookmelder begon te loeien. Mét reden, want in de veranda van de woning was een schakelaar oververhit geraakt die gebruikt wordt om lichten te dimmen. De brandweer, gealarmeerd rond kwart na zeven, repte zich ter plaatse en kreeg de situatie onmiddellijk onder controle. Noemenswaardige brandschade was er niet in de veranda maar een en ander veroorzaakte wel wat rook. De rest van de woning bleef gevrijwaard. De blussers ventileerden de veranda en trokken daarna weer richting kazerne.