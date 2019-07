Rokende motor schrikt automobiliste op VHS

31 juli 2019

16u42 1

Roselien Vanhaverbeke (31) uit Houthulst schrok woensdagnamiddag op toen ze plots witte rook van onder de motorkap van haar Opel Corsa zag komen. “Ik was gaan shoppen in Menen en reed terug naar huis via de A19”, zegt ze. Aan de op- en afrit in Beselare zag Roselien in haar achteruitkijkspiegel plots veel witte rook achter haar auto. “Ik heb mij onmiddellijk geparkeerd op de pechstrook. Bleek dat de rook van onder de motorkap kwam. Een andere automobilist heeft de motorkap geopend en heeft zijn brandblusser en die van mij op de motor leeggespoten. Ook de brandweer is gekomen.”

Maar die moest eigenlijk al niet meer tussenkomen. Vermoedelijk is er zelfs geen brand geweest aan de Opel Corsa. Mogelijk is een leiding losgekomen, waardoor vloeistof op de warme motor is terechtgekomen. De auto van Roselien werd getakeld. Verder rijden was niet meer aangeraden. Omdat ze op de pechstrook stond, was er geen verkeershinder.