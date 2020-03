Roger Devolder (90) overleden aan corona: “Begin deze maand was hij nog kerngezond” Erik De Block Hans Verbeke

24 maart 2020

17u22 1 Zonnebeke In het AZ Delta Roeselare is maandag Roger Devolder (90) uit Moorslede aan het coronavirus overleden. “Het ging allemaal snel”, aldus zijn broer Willy uit Beselare. “Vrijdag werd hij met ademnood opgenomen in het ziekenhuis en maandag was het allemaal voorbij. ”

Roger Devolder werd geboren in Beselare. Hij groeide op in een kroostrijk gezin van zes kinderen. Roger was de vader van twee kinderen René en Claudine. Beiden wonen in Zonnebeke, maar hadden geen contact meer met hun vader. Op zijn veertiende ging hij werken als fabrieksarbeider. Nadien werd hij bouwvakker. Zijn laatste werkgever was Olivier in Roeselare. In de buurt van Reims was Roger Devolder ook seizoenarbeider toen de suikerbieten werden gerooid.

Onverwacht

Zijn overlijden komt voor de overbijvende broer Willy totaal onverwacht. “We hebben met vrienden begin deze maand nog samen zijn verjaardag gevierd”, zegt Willy. “Hij was toen kerngezond. Toen er een vriend bij hem op bezoek ging, viel het op dat mijn broer niet veel adem had. Het was die vriend die naar de 112 belde want hij zag dat het ernstig was. Roger sukkelde blijkbaar al enkele dagen. Ik had een goede band met mijn broer. We zaten regelmatig samen. Toen ik hem in het ziekenhuis belde, sloot hij af met ‘tot later’. Helaas komt het er niet meer van. Het ging zodanig snel met mijn Roger.”

Roger was de levensgezel van wijlen Ivona Vande Veire. Op zijn rouwbrief staat een deel van het kaartspel afgebeeld. Roger Devolder ging veel kaarten en werd heel vaak kampioen bij kaartersclubs in Beselare Moorslede. “Hij was in het kaarten super”, zegt broer Willy. “Door de jaren heen verzamelde hij heel wat trofeeën.”

Roger Devolder was door de jaren heen lid van verschillende kaartersclub. Zoals in Beselae bij De Sefakaarters, De Vreugde en Okra en in Moorslede De Cany Vrienden en Freyakaarters. Voor zijn inzet voor de kaartersclubs kreeg hij in 2003 van de cultuurraad Zonnebeke trouwens de trofee voor de cultuurverdienste.