Renovatie oude gemeenteschool gaat een jaar duren Erik De Block

13 juli 2020

14u53 1 Zonnebeke De renovatiewerken van de oude gemeenteschool in de Dadizelestraat in Beselare starten volgend jaar en zullen een jaar duren.

“Er is vorig jaar en dit jaar al verschillende keren overleg geweest met de gebruikers en toekomstige gebruikers. De plannen zijn goedgekeurd door de verenigingen”, zegt schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “We verwachten dat de werken tussen april en de zomervakantie volgend jaar zullen starten. Na de renovatie is het de bedoeling dat de KLJ Beselare-Geluveld naar daar verhuist.”

De oude gemeenteschool wordt nu gebruikt door de harmonie, koor De Reutelnoot, de chiro en het Heksencomité. “De verengingen moeten nu uitkijken naar een plaats om hun materiaal op te slaan”, gaat Meersseman verdeer. “De chiro zou voor de activiteiten de sporthal en GC De Leege Platse gebruiken. We gaan ook het gewezen gemeentehuis opfrissen, zodat dit ook kan gebruikt worden. De lessen van de academie zouden naar de oude gemeenteschool of het gewezen gemeentehuis verhuizen. Die gesprekken zijn lopende. Nu zitten de activiteiten verspreid op drie locaties, maar dat willen we centraliseren.”