25 januari 2020

23u15 78 Zonnebeke Met kleppers als wereldkampioen Mathieu Van der Poel, Wout van Aert en Eli Iserbyt heeft de Kasteelcross in Zonnebeke zaterdagnamiddag een recordopkomst van 7.000 à 8.000 veldritfans beleefd. Da’s zowaar dubbel zoveel als andere jaren. “De locatie in het kasteeldomein maakt het toch wel speciaal. Welke andere organisator heeft er zo’n groen decor?”, zegt gewezen schepen en medesponsor Georges Dejonghe uit Zonnebeke.

Er staan ondertussen al maar liefst 36 edities op de teller. Maar deze Kasteelcross was voor de koninklijke wielerclub Eendracht maakt Macht een topper. “Chapeau voor hoofdsponsor was- en nieuwkuisbedrijf Dumoulin”, aldus Georges Dejonghe. “Was het niet van hen, dan was er geen Kasteelcross meer. We moeten Sabine Dumoulin dankbaar zijn.”

“Zelf zijn we al sponsor van het eerste uur (de nv Dejonghe verkoopt bouwmaterialen, red). Ik ben hier al elke editie geweest. Zoveel volk doet denken aan de gloriejaren van Sven Nys toen zijn supporters met volle autocars naar hier kwamen.”

Uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat in Wervik was er ook met enkele klanten. Enkele weken geleden was hij op Eén nog een hele week in Iedereen Beroemd te zien en in zijn café is het supporterslokaal van de Japanse veldrijder Yu Takenouchi gevestigd. Yu stond evenwel niet aan de start. “Want hij is papa geworden”, vertelt Antony. “Ik denk dat hij hier één keer van de partij is geweest. Yu zal op het einde van het volgende seizoen waarschijnlijk stoppen. Waar hij dan in ons land meedoet, zullen we zullen met onze supportersclub zoveel mogelijk aanwezig zijn, ook op het WK in Oostende.”

Antony genoot met volle teugen in Zonnebeke. “Mijn vriendin Severine Decorte is voor de allereerste keer op een veldrit aanwezig en het is ook de eerste keer dat ik naar de Kasteelcross kom. Wat me opvalt, zijn die heel toffe sfeer, het ‘machtige’ parcours en het vele volk.”

Landbouwer Jean-Pierre Dewaele uit Wervik was eveneens van de partij, al had hij wel een ongelukje voor. In de tweede ronde kwam een renner van Telenet ten val en botste pal op Jean-Pierre. De man moest zijn rechterhand laten verzorgen door de vrijwilligers van het Vlaams Kruis. “Die renner kon er echt niks aan doen. Gelukkig is mijn hand niet gebroken. Het zal me in elk geval niet weerhouden om nog cyclocrosswedstrijden bij te wonen. Ik ben al naar de veldrit in Gullegem en begin vorige week in Otegem geweest.”

Schepen Sonny Ghesquière (sp.a) uit Wervik kan zeker vergelijken: hij komt al tien jaar naar de Kasteelcross. “Samen met mijn collega-schepen Renaat Vandenbulcke uit Menen”, lacht hij. “Het is dichtbij en de sfeer maakt het uniek. Hier zijn duidelijk meer bezoekers dan andere jaren.”

Topfavoriet Mathieu van der Poel won, een week voor het WK, Wout van Aert werd tweede, Eli Iserbyt pas vijfde.