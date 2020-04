Realisatie ambachtelijke zone Albertstraat Noord blijft maar aanslepen, N-VA diende klacht in bij de gouverneur Erik De Block

17 april 2020

15u06 0 Zonnebeke De procedure voor de realisatie van een bedrijventerrein in de Albertstraat in Zonnebeke sleept al jarenlang aan. De digitale gemeenteraad buigt zich maandagavond nogmaals over dat dossier. Op de vorige gemeenteraad werd een dading rond de aankoop van gronden goedgekeurd door de meerderheid van #Team 8980. De oppositiepartij N-VA diende een klacht in bij de gouverneur.

De Albertstraat Noord wordt een lokaal bedrijventerrein, bestemd voor de herlokalisatie van lokale bedrijven uit Zonnebeke. De gemeenteraad keurde bijna negen (!) geleden het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed. Ondertussen blijft het maar aanslepen. De uitbreiding is voorzien naast de nv Noyez. Aan de overkant bevindt zich het vrachtwagenpark Vanlerberghe. De gemeente wil gronden van de familie Roland Vanlerberghe onteigenen en met hen komen tot een dading.

Een dading is een regeling met een minnelijke schikking om te voorkomen dat het komt tot een rechtszaak. Wat een zoveelste vertraging zou inhouden. Op de vorige gemeenteraad noemde fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) de dading volkomen onwettig. “Het gaat in tegen de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan over deze ambachtelijke zone”, aldus Koen. “Toch volhardden alle leden van de meerderheid in de boosheid en keurden ze dus wetens en willens deze onwettige dading goed.”

“Na onze klacht bij de gouverneur vroeg zijn kabinet aan het gemeentebestuur een reactie. De gemeentelijke ambtenaar Ruimtelijke Ordening gaf het schepencollege advies om de tekst aan te passen. Nu staat dat agendapunt in de geheime zitting op de dagorde terwijl iedereen thuis aan zijn computer zit. Op de vorige gemeenteraad werd dat agendapunt besproken in openbare zitting, met dus publiek en pers. Ik zie nu geen enkele reden om dat in geheime zitting te bespreken.”

In het meerjarenplan is door de gemeente een krediet van 212.000 euro voorzien. Ook de andere oppositiepartij InSamenSpraak stelt zich veel vragen. “Deze gang van zaken kunnen we niet goedkeuren”, aldus fractieleider Luk Hoflack. Het schepencollege houd vast aan deze locatie. Ook al omdat er veel ondernemers vragende partij zijn op zoek naar grond. “De schilder, metser of pleisteraar die momenteel bijvoorbeeld in een woonwijk woont en zijn garage gebruikt als opslagruimte, zou op dat bedrijventerrein bijvoorbeeld een ideale stek vinden”, aldus schepen van Lokale Economie Ingrid Vandepitte (#Team 8980) eerder in HLN. “Het is ook een ideale plaats voor een bedrijfsverzamelgebouw met ruimtes van 150 tot 600 vierkante meter.”

N-VA wil van deze realisatie niks weten wegens te gevaarlijk door de nabijheid van een woonzone in het begin van de straat. “Al sinds 2016 doen we een oproep om deze zone te herlokaliseren in de buurt van de A19 in Beselare”, aldus Koen Descheemaeker. “ Mocht men toen geluisterd hebben, dan hadden de ondernemers nu al hun terreinen. Het plan Albertstraat Noord hangt volkomen met haken en ogen vast en men heeft reeds vier jaar verspild door tegen beter weten in te volharden met een plan dat nooit gerealiseerd zal worden. Dat men dus de waanzin stopt om op deze volledig slecht gelegen plek een bedrijventerrein te willen realiseren, iets waar dit bestuur nooit zal in slagen en steek de energie in een herlokalisatie. We zijn bereid om de meerderheid hierbij met raad en daad bij te staan.”