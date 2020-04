Radio Sunshine zoekt lokale dj’s, elke weekdag van 20 tot 21 uur op 105FM onder het motto ‘muziek verzacht de quarantaine’ Erik De Block

12 april 2020

De jongerenzender Wradio is voor het nieuw programma Radio Sunshine samen met de jeugddienst van Zonnebeke op zoek naar lokale dj’s die zich één avond in de week van 20 tot 21 uur kunnen vrijmaken voor een ‘Blijf in uw kot’ dj-set. Dit is dan zowel te beluisteren als te bekijken via een livestream op Facebook en 105FM, de frequentie van Wradio.

Het initiatief komt er onder het motto ‘muziek verzacht de quarantaine’. Geïnteresseerde dj’s krijgen hulp om de livestream op te zetten. Zelf heb je thuis een camera nodig en een eigen setup om de plaatjes te draaien. “We mikken op commerciële muziek zodat iedereen er van kan genieten, maar je eigen ding er in verwerken wordt natuurlijk geapprecieerd”, aldus schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980). “We zijn niet enkel op zoek naar volleerde dj’s, ook opkomende talenten en oudgedienden mogen zich zeker met plezier aanmelden.”

De eerste week is ondertussen al volledig ingevuld. Op maandag speelt dj Kevin Claus uit Zonnebeke, op dinsdag Frederik De Huyvetter uit Beselare, op woensdag Geert Nuytten uit Beselare, op donderdag Ward Vermeulen uit Beselare en op vrijdag Ward Houdendycke uit Geluveld. “We kregen reeds enkele aanvragen voor de week van 20 april en daar zal ook college schepen Jan Vandoolaeghe uit Zonnebeke een set voor zijn rekening nemen.”

Belangstellenden kunnen zich melden via jeugd@zonnebeke.be.