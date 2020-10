Raadkamer laat verdachten van speedhandel vrij maar parket gaat in beroep VHS

05 oktober 2020

19u46 0 Zonnebeke Een jong koppel dat al sinds begin augustus in de cel zit omwille van de import van speed uit Nederland, moet daar zeker nog veertien dagen blijven. De raadkamer liet het tweetal vrij maar het parket tekende beroep aan tegen die beslissing.

Op verschillende adressen in de Westhoek viel de politie in het kader van een drugsonderzoek op 5 augustus binnen. Dat was ondermeer het geval in een handelszaak langs de Meenseweg in Ieper die kort nadien de deuren zou openen voor het grote publiek. Twee mensen werden opgepakt: S.V. (29) uit Zonnebeke en zijn vriendin, E.G. (25) uit Westouter. Het koppel wordt er van verdacht dat ze op grote schaal speed invoerden uit Nederland. De twee zitten al twee maanden in de cel en hoopten vrij te komen. De raadkamer in Ieper oordeelde dat hun aanhouding niet langer nodig was in het kader van het onderzoek maar het parket ging in beroep tegen die beslissing. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent om de knoop door te hakken.