Quizzers op maandagavond via livestream aan de slag Erik De Block

25 april 2020

15u02 0 Zonnebeke Organisatoren Roel Vaneyghen en Klaas Lannoy van ‘De Slimste Mens van Beselare’ pakken tijdens de coronacrisis uit met een mooi initiatief. Inwoners uit Geluveld, Beselare en Zandvoorde krijgen immers de kans om elkaar virtueel te bekampen. Elke week wordt op maandagavond om acht uur een quiz gespeeld tussen drie nieuwe kandidaten.

“We willen de kandidaten en onszelf enkele amusante avonden bezorgen”, zegt Klaas Lannoy. “Het competitieve element is van ondergeschikt belang. De scores voor de finale worden bijgehouden op basis van het eindklassement opgemaakt na de lockdown.”

De afleveringen zijn via een livestream te volgen op de Facebookpagina De Slimste Mens van Beselare. De quiz duurt telkens ongeveer een halfuur. De deelnemers beschikken best over een sterk Wifisignaal. Inschrijven is gratis en kan via het invullen van het inschrijvingsformulier op de Facebookpagina.

Eerst was er al in GC De Leege Plaatse met veel bijval de quiz De Slimste Mens van Beselare. De quiz ziet er helemaal hetzelfde uit als het populaire televisieprogramma De Slimste Mens ter Wereld met quizmaster Erik Van Looy.