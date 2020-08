Provincie West-Vlaanderen investeert miljoen euro in lokale klimaatprojecten, ook in Ieper, Poperinge en Zonnebeke Christophe Maertens Erik De Block Laurie Bailliu

20 augustus 2020

13u07 2 Zonnebeke De provincie West-Vlaanderen geeft 1.303.383 euro aan subsidies aan gemeentebesturen, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen voor de realisatie van vijftien klimaatprojecten die zich richten op CO2-besparing. Ook in de Westhoek vallen initiatieven in de prijzen, zoals de oude gemeenteschool in Beselare.

“De vijftien projecten besparen samen 470,73 ton CO2 per jaar”, weet gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het gaat onder andere om projecten die inzetten op energiezuinige verlichting, de bouw van een circulaire evenementhal, warmtelevering bij particulieren, elektrische deelmobiliteit of zonne-energie of andere energetische renovaties.”

Voor het project BENOvatie aan OC De Potyze in Ieper maakt de provincie 87.344 euro vrij. Een project aan rusthuis Huize Proventier in Poperinge krijgt 100.000 euro. Hetzelfde bedrag gaat naar de renovatie van de oude gemeenteschool in Beselare.

Duurzamer karakter

De gemeente Zonnebeke investeert 750.00 euro in de oude gemeenteschool om die om te bouwen tot een vernieuwd jeugd- en cultuurcentrum. “In het voorjaar werd een subsidiedossier opgemaakt om de oude gemeenteschool energiezuinig te maken”, weet schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “Meer specifiek ging het om de vervanging van de ramen met isolerend glas en dak- en vloerisolatie. Hierdoor wordt in de toekomst een aanzienlijke CO2-besparing van bijna 20 ton per jaar gerealiseerd. We zijn dan ook verheugd dat ons project positief geëvalueerd werd. Het gaat om een aanzienlijke steun die de renovatie een duurzamer karakter kan geven”, besluit de schepen. “We willen het finale ontwerp en bestek in het najaar op de gemeenteraad goedkeuren, zodat het project volgens jaar kan starten.”