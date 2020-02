Politie onderzoekt diefstal van 6.000 euro op Kasteelcross VHS/DBEW

13 februari 2020

19u17 16 Zonnebeke De Kasteelcross van eind januari in Zonnebeke is voor de organisatie geëindigd met een financiële tegenslag. Een dief ging er in een onbewaakt moment vandoor met zesduizend euro inkomgeld.

Voorzitter Gino Comyn van de organiserende Koninklijke Veloclub Eendracht Maakt Macht wil er niet veel over kwijt, maar de man zit wel verveeld met de zaak. “Ik kan alleen maar de diefstal bevestigen”, zegt hij. “Er loopt een onderzoek en ik wil geen uitspraken doen die dat onderzoek kunnen beïnvloeden. Het spreekt vanzelf dat dit een harde dobber voor onze club.”

Hoe de diefstal gepleegd werd, is niet duidelijk. Het geld zou in een plastic zak hebben gezeten. Mogelijk werden mensen van de organisatie die verantwoordelijk waren voor het geld afgeleid door een van de daders, waardoor een andere ervandoor kon gaan met het geld. “We zullen alleszins maatregelen nemen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren”, zegt Comyn, die maar weinig hoop koestert het geld ooit terug te zien. “Op geld staat geen naam, hé” besluit hij.