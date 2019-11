Politie moet tussenkomen op chaotische gemeenteraad in Zonnebeke: “Wat een circus is dat hier eigenlijk?” Erik De Block

02 november 2019

14u03 0 Zonnebeke De extra gemeenteraad zaterdagvoormiddag in Zonnebeke is chaotisch verlopen. Op de dagorde stond slechts één agendapunt en dat was het ontslag van algemeen directeur Sigurd Verstraete. Wat op zijn verzoek werd besproken achter gesloten deuren. Zeer tegen de zin van de oppositie. Eerst liep Sigurd Verstraete weg. Bij het verzamelen van al zijn spullen, gooide hij per ongeluk zijn glas water omver. De politie kwam ter plaatse om publiek en pers buiten te krijgen.

De voltallige oppositie van InSamenSpraak-N-VA-Lijst Passendale riep een bijzondere gemeenteraad samen. De ontslagbrief van algemeen directeur Sigurd Verstraete wijst volgens hen op een complete malaise binnen het schepencollege. “We roepen een bijzondere gemeenteraad samen waarbij we de ontslagnemend algemeen directeur vragen om de malaise precies in kaart te brengen zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen om dit malfunctioneren van het schepencollege bij te sturen”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA) eerder in HLN.

Op twee raadsleden na, was de gemeenteraad op het ongewone uur en dag voltallig. “Ik had de afgelopen dagen regelmatig contact met de algemeen directeur en op zijn verzoek gaan we het agendapunt behandelen achter gesloten deuren”, liet gemeenteraadsvoorzitter Tijs D’Alleine (#Team 8980) in het begin horen.

De poppen gingen meteen aan het dansen. Het ontaardde in geroep en getier. “We hebben één vraag over het ontslag en twee vragen over de werking van het schepencollege”, aldus fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak). “Jullie hebben schrik dat het publiek en de pers zouden horen wat de werkelijkheid is”, gaf fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) het schepencollege een ferme sneer.

Voor de algemeen directeur werd het duidelijk allemaal te veel. “Wat een ‘cirque’ is dat eigenlijk, ik ben weg”, liet hij horen. De man stond recht, verzamelde zijn papieren en vertrok. De extra gemeenteraad werd meteen geschorst.

De negen raadsleden van de oppositie bleven zitten, alle raadsleden van #Team 8980 vertrokken. “Kijk ook eens in eigen boezem”, riep burgemeester Dirk Sioen de oppositie nog toe. Enkele minuten later was hij daar terug. “Ik ben naar het bureel van de algemeen directeur geweest, hij wil terugkeren maar dan wel achter gesloten deuren”, aldus de burgemeester.

De poppen gingen weer aan het dansen. De oppositie aanvaardde niet dat de uitleg zou volgen zonder pers en publiek. Gemeenteraadsvoorzitter Tijs D’Alleine vroeg het publiek een paar keer om de raadzaal te verlaten maar iedereen bleef zitten. Hilarisch. Tot ‘plots’ de politie opdook en de twee agenten iedereen naar buiten begeleidde. “Vermits de politie hier nu is, gaat het duidelijk om afgesproken spel”, gaf Koen Descheemaeker aan.

De extra gemeenteraad ging achter gesloten deuren verder. De algemeen directeur las een verklaring voor en wilde niet antwoorden op vragen. Na een kwartier was hij terug weg. Het ‘toneel’ was na een uur afgelopen.

Zaterdagmiddag verspreidde #Team 8980 nog een persbericht met daarin onder meer : ‘We betreuren dat de oppositie de gemeente Zonnebeke in een malaise probeert te brengen. Het ontslag van de algemeen directeur is een persoonlijke kwestie en het publiceren in de media van onvolledige en foute quotes uit een ontslagbrief zijn ons inziens een inbreuk op de privacy van onze werknemers, onze personeelsleden van de gemeente Zonnebeke die dagdagelijks in de weer zijn om de beste dienstverlening voor alle inwoners aan te bieden. Het niet respecteren en het publiek verspreiden van deze informatie vinden wij deontologisch onverantwoord.’