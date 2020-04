Per deelgemeente naar het containerpark, komende twee zaterdagen wel gesloten Erik De Block

06 april 2020

16u44 0 Zonnebeke Vanaf dinsdag mogen de recyclageparken opnieuw de deuren openen. Dat zal gebeuren onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De inwoners van Zonnebeke moeten per deelgemeente naar het containerpark.

Dinsdag zijn Geluveld en Zandvoorde welkom, woensdag Beselare, donderdag Passendale en vrijdag Zonnebeke. Op zaterdag zijn alle inwoners welkom. Evenwel niet komende zaterdag en ook een week later op zaterdag 18 april zijn de poorten dicht. Deze twee sluitingsdagen werden reeds vastgelegd in het begin van het jaar.

Er worden maximum vijf wagens tegelijkertijd toegelaten. Wie een betalende fractie brengt, kan enkel elektronisch betalen. Er worden geen afvalzakken, afvalstickers, compostbakken verkocht. Er wordt de bezoekers ook gevraagd handschoenen te dragen en alleen naar het containerpark te komen.”

Tevens wordt gevraagd om enkel dringend af te voeren afval te brengen. De openingsuren blijven dezelfde als voor de sluiting. Een handigheid is alvast dat de wachtrij te volgen is op de webcam via de website www.zonnebeke.be.

