Passendale viert ‘Kerst up de Platse’ Erik De Block

13 december 2019

13u49 0 Zonnebeke Na meer dan tien jaar een sfeervolle avond met glühwein en vuurwerk kiest het Centrumcomité met ‘Kerst up de platse’ in Passendale voor een nieuwe formule.

Met medewerking van heel wat verenigingen is er op zaterdag 14 december vanaf 17 uur heel wat te doen. De Gezinsbond staat in voor de kinderanimatie. De ouderraad van de vrije basisschool, ondernemersorganisatie Unizo, motorclub De Groene Gifkikkers, chiro en voetbalclub FC Passendale zijn van de partij met allerlei eet- en drankstandjes. Er is een prijs voor de mooist aangeklede stand. Er staan ook enkele kermisattracties.