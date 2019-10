Pasfrost legt liefst 13.700 zonnepanelen op daken Erik De Block

17 oktober 2019

13u37 0 Zonnebeke Op de daken van het diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Passendale werden maar liefst 13.700 zonnepanelen geïnstalleerd. De indrukwekkende installatie is goed voor een oppervlakte van 31.500 vierkante meter. Of vier voetbalterreinen. Het is de grootste zonnepaneleninstallatie die energieleverancier Engie al ooit op een dak in Vlaanderen liet plaatsen. Donderdag vond de officiële inhuldiging plaats.

De duizenden zonnepanelen produceren jaarlijks 4.000 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 1.160 gezinnen. Ze vermijden een uitstoot van 1.850 ton CO2 per jaar, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 800 dieselvoertuigen. De geproduceerde groene energie wordt rechtstreeks door Pasfrost afgenomen en gaat dus niet naar het elektriciteitsnet.

Nieuwe stap

Het project is een nieuwe stap in de jarenlange nauwe samenwerking tussen Engie, met hoofdzetel in Brussel, en Pasfrost rond energieoptimalisatie. Het onderzoekscentrum Engie Laborelec werd zo’n tien jaar geleden aangesteld als onafhankelijk energiedeskundige in het kader van een energiebeheersovereenkomst die Pasfrost helpt om als industriële verbruiker minder en op een slimmere manier energie te verbruiken.

Het familiebedrijf Pasfrost bestaat sedert 1977 en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 120.000 ton diepgevroren groenten. Het is actief in vijf continenten en meer dan zeventig landen. Er zijn tweehonderd medewerkers. “Duurzaamheid werd ons meegegeven met de paplepel”, aldus bestuurder Anne Lafaut van Pasfrost. “Ons denken, onze zin om in vergaande technologieën te investeren, maakt wie we zijn vandaag. Uit respect voor ons bedrijf, ons product, onze omgeving en onze mensen blijven we kritisch naar onszelf kijken. Met deze stap zijn we trots dat ook de groenten op het bord geproduceerd werden met groene energie.”

Expertise

De zonnepanelen werden geïnstalleerd door Engie Fabricom, dat eveneens gedurende tien jaar instaat voor het onderhoud. “Engie heeft de ambitie om de leider te zijn in het aanbieden aan haar klanten, bedrijven en lokale gemeenschappen van de middelen om eenvoudig en tegen een zo laag mogelijke kost hun koolstofvrije transitie te realiseren”, zegt CEO Philippe Van Troeye van ENGIE Benelux. “Dit project onderstreept onze expertise op het vlak van zonne-energie en is het resultaat van onze jarenlange, intensieve en innovatieve samenwerking met Pasfrost.

De energiebeheersovereenkomst resulteerde onder meer in een optimalisatie van het koelsysteem, het plaatsen van een warmterecuperatie, het vervangen van klassieke verlichting door ledverlichting en de integratie van een energiemanagement-systeem. Engie is daarnaast de vaste energieleverancier (elektriciteit en gas) van het diepvriesgroentebedrijf en begeleidt hen in allerlei energiebesparingsinitiatieven.