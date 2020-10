Parkeerbedrijf gaat mogelijks controles in blauwe zone doen, kritiek van oppositiepartij N-VA: “Weggegooid geld” Erik De Block

05 oktober 2020

15u28 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke gaat zich informeren om de controles op het parkeren in de blauwe zone en op de plaatsen voor Shop & Go te laten uitvoeren door een parkeerbedrijf. De oppositiepartij N-VA is alvast tegen wegens te duur.

“Het aanstellen van een parkeerbedrijf zou de gemeente netto 8.000 à 11.000 euro kosten”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “De inkomsten van de retributies van 25 euro komen naar de gemeente. De politie heeft heel veel taken en kan niet alles doen. Bepaalde parkeerproblemen geraken niet opgelost. Een parkeerbedrijf heeft de expertise. We willen geen heksenjacht, maar regelmatig controles en op die manier de handhaving doorvoeren. Op jaarbasis ontvangen we nu 1.000 à 1.200 euro aan parkeerboetes en eigenlijk is dat niet zoveel.”

“We vinden het jammer dat parkeren geen kerntaak is van de politie”, aldus fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) over de intentie om een extern bedrijf aan te stellen. “Het gemeentebestuur gooit het geld over de balk”, oordeelt fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) over de plannen. “Men haalt de mosterd bij een paar buurgemeenten en ik veronderstel dat daar een paar grotere steden bij zijn waar men betalende parkeerplaatsen heeft en heel veel parkeerplaatsen wil controleren. Dat brengt geld in het laatje. In totaal wordt in Zonnebeke jaarlijks zo’n 1.000 euro aan boetes uitgeschreven. Allez vooruit, 11.000 euro uitgeven om er minder dan een tiende van op te strijken. Het aanstellen van een externe firma is weggegooid geld.”

“Het aanstellen van een externe firma vinden we overdreven en lachwekkend. We zouden het beter in eigen beheer houden door iemand van ons personeel. Een vaststeller van de GAS-boetes zou een goedkopere oplossing zijn, maar die handhavingsambtenaar onder ons personeel is er niet.”