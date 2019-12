Oppositiepartij InSamenSpraak klaagt over pesterijen Erik De Block

17 december 2019

09u40 0 Zonnebeke De gemeenteraad in Zonnebeke heeft maandagavond tot bijna 1.15 uur geduurd. Nachtwerk dus en daar zit fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) voor een groot stuk tussen. De gewezen schepen vuurde over vooral het meerjarenplan tientallen vragen af.

Met meer dan vijftig mensen in het publiek zat de raadzaal in het gemeentehuis bomvol. Het kwam vaak tot pittige discussies. “Ik maak me boos, want jullie antwoorden niet”, liet Luk Hoflack op een bepaald moment richting het schepencollege horen. “Bovendien kregen we de documenten te laat. Wat niet wettelijk is. We zijn braaf en dienen hiervoor geen klacht in. De eerste documenten waren bovendien onvolledig en niet juist. We kregen daardoor een tweede versie. Dit zijn pesterijen.”

Eerder was er in mei op de gemeenteraad in Zonnebeke ook al een marathonzitting. Toen was het bijna 1 uur toen men aan het laatste agendapunt begon. Nadien volgde een wijziging en is er voortaan eerst de (korte) OCMW-raad en nadien de gemeenteraad.