Oppositie wil meedenken over toekomst landhuis Erik De Block

11 mei 2020

16u44 0 Zonnebeke De drie oppositiepartijen InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale stellen voor om een werkgroep op te richten die binnen enkele maanden een toekomstplan voor landhuis Villa Zonnedaele in het kasteeldomein van Zonnebeke moet uitwerken. Een werkgroep met zes leden: drie van de meerderheid, drie van de oppositie.

Het landhuis werd in 2011 aangekocht door de gemeente en behoort tot het patrimonium van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Memorial Museum Passendaele 1917. “Gedelegeerd bestuurder Joachim Jonckheere stelde voor om een werkgroep op te richten met daarin de raad van bestuur aangevuld met drie leden van de oppositie en nog eens drie leden van het schepencollege”, aldus de drie oppositiepartijen in een perscommuniqué. “Samen een praatbarak van een kleine twintig personen. We wensen hierop niet in te gaan. Reeds in 2016 werden werkgroepen en denktanks opgericht om de invulling van onder meer het landhuis te bestuderen. Dit met grotendeels dezelfde personen als wat nu wordt voorgesteld. Vorig jaar zijn er twee bureaus ingeschakeld om de invulling van het park te bestuderen. Ondanks alle denkwerk, slaagt dit bestuur er niet in om met een gedegen voorstel te komen.”

Zes leden

“Een studie om een horecazaak in het landhuis in te richten werd door de raad van bestuur door de hoge kost van een klein miljoen euro naar de prullenmand verwezen. We stellen voor om een kleine ad hoc werkgroep bijeen te brengen, samengesteld uit drie leden van de meerderheid en drie leden van de oppositie. Deze werkgroep moet binnen een korte tijdspanne van enkele maanden een toekomstplan voor het landhuis uitwerken. Dit toekomstplan moet dan voorgelegd worden aan de raad van bestuur van het AGB en aan de gemeenteraad van Zonnebeke. Het landhuis kan echt wel een van de parels zijn die schittert in het park. We mogen dit landhuis, dat toch wel een enorm potentieel heeft, niet zomaar verder laten verkommeren.”

In de vorige legislatuur werd een budget van 450.000 euro voorzien voor het volledig op punt zetten van het imposante landhuis, inbegrepen 100.000 euro voor dakwerken. Er werd begin 2018 een dossier ingediend in de hoop Europese subsidies te mogen ontvangen maar het dossier werd niet weerhouden door de subsidiërende overheid.