Oppositie wil inzage van alle e-mails van gemeentebestuur, “anders dienen we klacht in” Erik De Block

21 november 2019

13u32 0 Zonnebeke Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) diende tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke het voorstel in om alle raadsleden iedere week een overzicht te bezorgen van alle e-mails en de gewone briefwisseling. De meerderheid van #Team 8980 ging hier niet op in.

“Het gemeentebestuur moet zich in aan de wet houden en een register bijhouden van alle inkomende en uitgaande briefwisseling en e-mailverkeer aan het schepencollege of individueel aan de burgemeester of een schepen. Met mijn voorstel help ik de gemeente om zich in regel te stellen.”

“Alle diensten samen krijgen per dag ongeveer achtduizend e-mails”, reageert burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “Er is een register van de inkomende e-mails, maar niet van de uitgaande.”

Descheemaeker bleef aandringen, maar zonder succes. “Dan dienen we klacht in bij de gouverneur, we moeten de wetgeving volgen.”