Oppositie wil dat schepenen wedde terugstorten en zoektocht naar nieuwe algemeen directeur uit eigen zak betalen Erik De Block

04 november 2019

15u27 2 Zonnebeke De chaotisch verlopen extra gemeenteraad zaterdagvoormiddag in Zonnebeke en de tussenkomst van de politie blijft nazinderen. Op de dagorde stond slechts één agendapunt en dat was het ontslag van algemeen directeur Sigurd Verstraete. Wat op zijn verzoek werd besproken achter gesloten deuren. Als het van de voltallige oppositie van InSamenSpraak-N-VA-Lijst Passendale afhangt, dan moet het schepencollege de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur maar uit eigen zak betalen. “Dat zou pas een duidelijk signaal zijn naar de burger”, zo staat in een persbericht van de voltallige oppositie te lezen.

De bespreking achter gesloten deuren was zeer tegen de zin van de oppositie. “De meerderheid wil ons de mond snoeren over hun slecht functioneren door te verwijzen naar privacy”, aldus de voltallige oppositie. “Zowel het decreet als de rechtspraak, zijn hier duidelijk over. Het is de plicht en het recht van de raadsleden om concrete gegevens over de werking van het gemeentebestuur publiekelijk te maken. Als ze menen dat er een inbreuk gemaakt werd tegen een of andere wetgeving, dan moedigen we ze aan zeker klacht neer te leggen.”

Zitpenning afstaan

Kort na de gemeenteraad met roepen en tieren verspreidde #Team 8980 nog een persbericht. Daarin staat onder meer dat de raadsleden van #Team 8980 vrijwillig afstand doen van hun zitpenning voor deze bijzondere gemeenteraad. “Dit ten dienste van de werking van de gemeente Zonnebeke en zijn inwoners”, aldus de meerderheidspartij. “De daarbij veroorzaakte commotie door de oppositie is een maat voor niks.”

De voltallige oppositie reageert hierop met de boodschap “dat de schepenen die maandelijks meer dan 2.000 euro verdienen en die een complete besluiteloosheid aan de dag leggen en de oorzaak zijn van de malaise, hun wedde zouden moeten terugstorten.” Volgens de drie oppositiepartijen staan er in het persbericht van de meerderheid ‘pertinente onwaarheden’. “Ze beweren dat we een inbreuk maken tegen de privacy, maar dat is onzin”, reageren ze.

Twee vragen

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandagavond 18 november. Dan staat de aktename van het ontslag van de algemeen directeur sowieso op de dagorde. En gaan de poppen ongetwijfeld weer aan het dansen. De voltallige oppositie zit immers nog met twee vragen over de werking van het schepencollege.

Zo wil men van het schepencollege weten wat de ontslagnemende algemeen directeur bedoelt met: “dat de uitdagingen van de gemeente dermate groot zijn”. “Heel de heisa vreet aan mijn gezondheid”, aldus burgemeester Dirk Sioen. “Er moet oppositie zijn, maar dan opbouwend. De algemeen directeur gaf de redenen van zijn vertrek achter gesloten deuren. De oppositie mag alle documenten inkijken. Daarmee heb ik geen problemen. Onze meerderheid werkt fantastisch goed samen.”