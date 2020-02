Oppositie wil aankoop grond voetweg voor 22.500 euro verhinderen, gemeente betaalt nu per jaar aan de kerkfabriek ... honderd euro Erik De Block

11 februari 2020

09u50 0 Zonnebeke De drie oppositiepartijen InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale willen vermijden dat de gemeente aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Zonnebeke voor de aankoop van de voetweg tussen de parking van het voetbalterrein van SC Zonnebeke en vrije basisschool De Wijzer 22.500 euro gaat betalen. Het kwam tijdens de gemeenteraad tot een felle discussie. Uiteindelijk werd de goedkeuring van de aankoopakte uitgesteld.

Die voetweg werd enkele jaren geleden aangelegd op kosten van de gemeente. “De kerkfabriek wenste de grond toen niet te verkopen maar nu wel”, aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Die voetweg kadert in een veilige fietsverbinding in het centrum.”

Het gaat in totaal om een strook van 142 vierkante meter. Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) haalde aan dat de gemeente nu per jaar aan de kerkfabriek honderd euro betaalt en vroeg zich af waarom men die grond nu zou aankopen.

“De aankoop van die grond is compleet onnodig”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA). “Er is daartoe geen enkele reden. De doorgang voor de kinderen is er nu. De kerkfabriek kan in de toekomst de gemeente niet ontzeggen om die voetweg te gebruiken. Die grond aankopen is een voorbeeld van het meest slechte bestuur dat mogelijk is. Of werd er iets beloofd dat we hier niet weten? 22.500 euro is veel geld. Die uitgave is nodeloos en schandalig. Het zou veel beter zijn dat dossier eens te laten bekijken door een advocaat en dan hiermee terug te keren naar de gemeenteraad.”

De meerderheid van #Team 8980 zat duidelijk ‘geblokkeerd’ en besloot finaal de goedkeuring van de aankoopakte uit te stellen. “Een verstandige beslissing”, liet Koen Descheemaeker horen.