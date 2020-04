Oppositie vindt bedrag Zonnebon voor inwoners veel te weinig: “Echt bedroevend en beschamend” Erik De Block

02 april 2020

19u30 0 Zonnebeke Er is ruzie tussen de oppositie en het schepencollege in Zonnebeke. Die is ontstaan na een voorstel van het gemeentebestuur om omwille van de coronacrisis iedereen een Zonnebon te geven. Dat is een waardebon die kan besteed worden bij een lokale handelaar. De waarde varieert van tien euro voor alleenstaanden tot 25 euro voor een gezin met twee kinderen: “Een veel te beperkte tegemoetkoming”, klinkt het bij InSamenSpraak.

“De voorstellen van de meerderheid vinden we echt bedroevend en beschamend en met een duidelijk verkeerd inschatten van de toekomstige behoeften van onze inwoners”, reageren Luk Hoflack en Hannelore Blondeel (InSamenSpraak). “Wie technisch werkloos is, verliest dertig procent van zijn of haar wedde. Hoe steun je nu zo iemand met een Zonnebon van vijf of tien euro?”

Er komt nog een tweede maatregel. Het versturen van de algemene gemeentebelastingen voor gezinnen en bedrijven wordt uitgesteld. In normale omstandigheden worden ze in de loop van juni verstuurd en deze belasting moet binnen de twee maand betaald worden. Het schepencollege besliste de aanslagbiljetten drie maanden later te versturen, dus in de loop van september.

Uitstel

“Drie maanden later de gemeentebelasting versturen is gewoon een beetje uitstellen van betalen, maar niet van de financiële zorgen”, aldus Luk Hoflack en Hannelore Blondeel. “Vandaar ons voorstel: elke inwoner krijgt een Zonnebon van twintig euro zodat bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen tachtig euro krijgt, een echtpaar veertig euro en een alleenstaande twintig euro. Elke inwoner van groot-Zonnebeke is evenveel waard, oud of jong, groot of klein, iedereen heeft onder deze crisis te lijden en het financieel verlies zou nog lang kunnen blijven duren. Dit moet de eerste echte stap worden als gemeente in het steunen van onze inwoners.”

“En als onze inwoners moeten besparen in hun dagelijkse uitgaven, dan zal de gemeente als vertegenwoordiger van diezelfde inwoners ook moeten besparen in de investeringen die niet echt nodig zijn of te ruim voorzien worden. Zaaien naar de zak noemde men dat vroeger.”

Druppel op een hete plaat

N-VA lanceerde als eerste partij het voorstel om elke inwoner vanaf achttien jaar na de coronacrisis een Zonnebon van dertig euro te geven. “Het voorstel is echt een druppel op een hete plaat”, reageert fractieleider Koen Descheemaeker. “Met tien of vijftien euro ga je echt de mensen niet helpen en de economie geen stimulans geven. Nu is de prioriteit het helpen van de bevolking en een stimulans geven aan lokale handel. Een totaal budget van 500.000 euro mag en kan daarvoor worden uitgetrokken. Dit is zelfs een lager bedrag dan de 700.000 euro die de meerderheid voorziet voor een nieuw en ongevraagd GC in de gewezen brandweerkazerne in Passendale. Het geld kan dus onmiddellijk gevonden worden. Jammer dat de meerderheid niet ingaat op ons voorstel om over de partijgrenzen heen een pakket aan maatregelen uit te werken. Samen hadden we tot een beter en effectiever plan kunnen komen.”