Oppositie roept bijzondere gemeenteraad samen: “Het ontslag van de algemeen directeur wijst op malaise binnen het schepencollege” Erik De Block

23 oktober 2019

15u57 2 Zonnebeke De voltallige oppositie van InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale roept in Zonnebeke een bijzondere gemeenteraad samen. De ontslagbrief van algemeen directeur Sigurd Verstraete wijst volgens hen op een complete malaise binnen het schepencollege. “We roepen een bijzondere gemeenteraad samen op zaterdag 2 november waarbij we de ontslagnemend algemeen directeur vragen de malaise in kaart te brengen, zodat we maatregelen kunnen nemen om de slechte werking van het schepencollege bij te sturen”, zegt Koen Descheemaeker (N-VA).

Een week geleden kreeg de gemeenteraad van de personeelsdienst van de gemeente Zonnebeke een e-mail over het ontslag van algemeen directeur Sigurd Verstraete, kort daarna gevolgd door een persbericht. “De inhoud van de ontslagbrief van de algemeen directeur staat volledig tegenover de inhoud van de communicatie van het schepencollege”, reageert de voltallige oppositie nu in een persbericht. “De algemeen directeur schrijft letterlijk: ‘Het was mijn betrachting om opnieuw rust en stabiliteit te creëren en op die manier het lokaal bestuur mee vorm te geven en verder uit te bouwen. Na acht maanden moet ik tot mijn spijt vaststellen dat de uitdagingen zo groot zijn dat ik ze het hoofd niet kan bieden zonder mijn gezondheid in gevaar te brengen.’ In de communicatie van de gemeente wordt er zedig gezwegen over die grote uitdagingen.”

De drie oppositiepartijen zijn samen goed voor negen van de drieëntwintig gemeenteraadsleden. Om een extra gemeenteraad samen te roepen is een derde van de gemeenteraad nodig. In Zonnebeke betekent dat dus acht raadsleden, wat de drie oppositiepartijen samen halen. Het is nu aan gemeenteraadsvoorzitter Thijs D’Alleine (#Team 8980) om de gemeenteraad samen te roepen.

Gekleurd verhaal

“Het schepencollege brengt een sterk gekleurd verhaal over het ontslag naar buiten in de pers”, reageert Franky Bryon (InSamenSpraak). “Het spreekt van een ‘geoliede machine’, terwijl de directeur in werkelijkheid spreekt over ‘grote uitdagingen die hij het hoofd niet kan bieden’. Als regelrechte aanfluiting en verdraaiing van de waarheid kan dit tellen. Zo maak je de burgers blaasjes wijs.”

Koen Descheemaker (N-VA) vult aan: “Ook uit recent onderzoek bij de gemeentelijke ambtenaren van IDEWE - de organisatie die instaat voor gezondheid op het werk - bleek al dat de besluiteloosheid, willekeur en ad hoc beslissingen van het schepencollege het werken bijzonder moeilijk maken. Het ontslag van de algemeen directeur bevestigt dit.”

Dat er een extra gemeenteraad komt op Allerzielen is volgens de oppositie toeval en niet symbolisch. “Iedereen kan zich op zaterdagvoormiddag vrijmaken en dan komen we samen met wie van de meerderheid wil.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een algemeen directeur er in Zonnebeke de brui aan geeft. Vorig jaar diende Francis Claeys ook al zijn ontslag in als algemeen directeur. Hij haalde toen zwaar uit naar de burgemeester. “Dirk Sioen bestuurt vanuit de buik en heeft geen visie. Hij ligt niet wakker van wat de burger verwacht. Intellectueel is hij niet geschikt voor de job van burgemeester. Deze job komt mijn gezondheid niet ten goede en daarom trek ik er zelf de stekker uit. Zonnebeke stond deze legislatuur zes jaar stil. Er is geen beleid”, zei hij toen. Stafmedewerker Niels Vermeersch was een tijdje waarnemend algemeen directeur, zodat de dagelijkse werking van het gemeentebestuur niet in het gedrang zou komen. Ondertussen werkt hij ook al niet meer voor de gemeente Zonnebeke. Vanaf juli werd Philippe Awouters, gewezen OCMW-secretaris van Kortrijk, zes maanden waarnemend algemeen directeur. Sigurd Verstraete, gewezen secretaris van Heuvelland, werkte sinds januari voor Zonnebeke, maar ook hij vertrekt dus, eind januari.