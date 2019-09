Oppositie niet tevreden over contract met Dierenasiel Ieper: “Opzegtermijn van achttien maanden is een regelrechte schande” Erik De Block

10 september 2019

17u42 1 Zonnebeke Voor de opvang van verloren gelopen honden werkt de gemeente Zonnebeke voortaan samen met de stad Ieper. Hiervoor werd met de stad en Dierenasiel Ieper een contract afgesloten. Per inwoner wordt jaarlijks een bijdrage van 1,05 euro gevraagd. De gemeenteraad keurde de contracten goed. Weliswaar na een felle discussie tussen oppositie en meerderheid.

Voor de opvang van honden had Zonnebeke vroeger een samenwerking met de vzw Huisdierenopvang Zonnebeke. “Wegens de vergunningsproblematiek rond asielen, is het aangewezen om samen te werken met een grotere professionele vzw”, aldus schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980). “Elke gemeente is wettelijk verplicht om zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op te vangen. Het transport en het vangen van de honden gebeurt door de brandweer.”

Fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) vindt het niet kunnen dat het contract werd getekend op 12 maart en het pas zes maanden later ter goedkeuring op de gemeenteraad komt. “Maar we betalen nog niet”, reageert Sabine Vanderhaeghen. “Dan is dat nog straffer, Dierenasiel Ieper doet voor ons al zes maanden opvang terwijl ze nog geen geld zien”, merkt Hoflack op.

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) vraagt zich af of het schepencollege het contract wel heeft bekeken. “Er is een opzegtermijn van achttien maanden”, aldus Koen. “Zonnebeke wordt daarmee blindelings in de zak gezet. Als we op een bepaald moment het contract opzeggen, dan gaan we nog achttien maanden moeten betalen. Een regelrechte schande.”

Gewezen schepen Johan Demonie (#Team 8980) noemt de opzegtermijn van achttien maanden logisch. “Gelet op de inspanningen die het Dierenasiel Ieper moet doen om extra opvang te voorzien”, aldus Johan. “We hebben geïnformeerd bij andere dierenasiels en kwamen uit op 1,50 tot 2 euro bijdrage per inwoner.”

Burgemeester Dirk Sioen ( (#Team 8980) voegde er tenslotte nog aan toe dat Zonnebeke keuze uit vijftien dierenasielen had. N-VA en Lijst Passendale stemden tegen.