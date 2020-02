Oppositie niet te spreken over locatie voor nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang: “Steek ’t Bondgenootje in de basisschool, dat is goedkoper” Erik De Block

16u08 4 Zonnebeke De meerderheid van #Team 8980 wil geen omgevings- en kostenanalyse laten opmaken voor de nieuwbouw van buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje. De meerderheid wil bouwen op een stuk grond in de IJzerweg. De oppositie ziet het liever anders, want zowel N-VA als InSamenSpraak willen ’t Bondgenootje koppelen aan de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in de Berten Pilstraat.

Tegen 2025 wil het gemeentebestuur de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje verhuizen naar een nieuwbouw op een weide aan het voetbalveld van SC Zonnebeke. Het heeft daar 670.000 euro voor over. “De grond op de IJzerweg is ingekleurd als recreatiezone en gemeenschapsvoorzieningen. De grond in de Berten Pilstraat is ingekleurd als bouwgrond en zou bij verkoop tussen 200.000 en 230.000 euro kunnen opleveren voor de gemeente”, legt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980) de keuze voor de IJzerweg uit.

Koen Descheemaeker (N-VA) wil dat de gemeente een omgevings- en kostenanalyse laten uitvoeren om de zwaktes en sterktes van beide sites te leren kennen. Maar dat ziet het gemeentebestuur niet zitten, dik tegen de zin van de fractieleider van N-VA, die meteen ook de cijfers van de schepen in twijfel trekt. “De gemeente heeft de grond in de Berten Pilstraat aangekocht voor 200 tot 250 euro per vierkante meter. De gemeente zal dus geen winst doen bij een mogelijke verkoop. We mogen al blij zijn als we de aankoopprijs terug krijgen.”

Kosten

“Als de meerderheid kiest voor ons voorstel aan de gemeentelijke basisschool heeft het voor ’t Bondgenootje maar tweehonderd vierkante meter nodig omdat de kinderopvang gebruik zou kunnen maken van de bestaande infrastructuur, zoals toiletten, refter en speeltuin. Bovendien krijg je dan vijftig procent subsidies en zou ook het poetspersoneel van de school er kunnen ingezet worden. Op de IJzerweg heb je duizend vierkante meter nodig omdat je daar ook nog een speeltuin, refter en toiletten moet bijbouwen. De ‘kost’ van de grond in de Berten Pilstraat zal dus tachtig procent lager liggen dan wat de schepen beweert. Er zitten allerlei denkfouten in de argumentatie van de schepen”, vindt Descheemaeker.

“De meerkost voor de bouw op natte grond op de IJzerweg wordt ook niet in rekening gebracht. Volgens architecten moet je dit op tienduizenden euro’s beramen, afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Maar een meerkost is er sowieso.”