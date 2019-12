Oppositie maakt brandhout van Zonnebeeks meerjarenplan: “Geen visie, geen nieuwe projecten en geen ambitie” Erik De Block

11 december 2019

16u16 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke bespreekt maandagavond de beleidsnota voor de komende vijf jaar. Maar nu al heeft N-VA duidelijke kritiek. “Het is een meerjarenplan zonder visie, zonder nieuwe projecten, zonder samenhang en zonder ambitie”, vindt fractieleider Koen Descheemaeker van de oppositiepartij. Burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) weerlegt alle kritiek. “We hebben wel degelijk een goed beleidsplan.”

Zonnebeke investeert de komende jaren 21 miljoen euro, maar N-VA maakt al meteen brandhout van het meerjarenplan 2020-2025. “Het is ronduit triestig”, vindt Koen Descheemaeker over het beleidsplan. “Er staat niks in waarvan andere gemeenten jaloers zijn. Er staat geen enkel ambitieus project in.”

Renovatie De Heksenketel

Tijdens een persconferentie overliep N-VA enkele belangrijke items uit de vorige legislatuur en die nu dus wachten tot ze uitgevoerd worden. “Zo was er jarenlang een half miljoen euro voorzien voor de renovatie van sporthal De Heksenketel in Beselare, maar nu wordt dat plots verminderd naar 155.000 euro in 2022. Maar daar kun je niet veel mee aanvangen”, meent Descheemaker.

“We gaan eerst het hoogstnodige doen, zoals een lift installeren”, reageert burgemeester Dirk Sioen. “De voorbije jaren is er in de sporthal inderdaad niks gebeurd, maar toen zat N-VA ook mee in de meerderheid.”

Het gemeentebestuur wil daarnaast Geluveldplaats verfraaien. “Er ligt voor 2022 amper vijftigduizend euro vast. Wat kun je daarmee doen?”, vraagt Descheemaeker zich af. “We gaan Geluveldplaats groener en aangenamer maken”, antwoordt de burgemeester. “Als blijkt dat we meer geld nodig hebben, gaan we een begrotingswijziging doorvoeren.”

Sint-Lucasschool

N-VA maakt zich ook zorgen over de toekomst van de gewezen Sint-Lucasschool aan de overkant van het gemeentehuis. “Het gebouw komt volgend jaar te koop te staan, maar de gemeente heeft nog geen cent in het meerjarenplan ingeschreven voor de aankoop. Als er appartementen in de plaats komen, is het centrum om zeep en dat zou dramatisch zijn”, meent de fractieleider.

“De Sint-Lucasschool is nog niet aan de orde, want het gebouw staat nog niet te koop”, zegt Sioen. “Als de koninklijke fanfare Sint-Cecilia daar niet kan blijven, gaan we sowieso een ander lokaal zoeken, dus geen paniek.”

Nog meer kritiek

Volgens N-VA is er ook te weinig geld voorzien voor toerisme. “De ambitie om het Kasteeldomein attractiever te maken voor toeristen ontbreekt volledig. Het toerisme wordt volledig verwaarloosd.” En de oppositiepartij gaat maar verder... Zoals over de mobiliteit. “Er is voor 2022 150.000 euro ingeschreven voor de fietspaden. Hiermee kun je maximum één kilometer aanleggen. De ambitie reikt blijkbaar niet verder dan dit”, zucht Descheemaeker.

“Klopt niet”, weerlegt de burgemeester de kritiek. “Voor de aanleg van fietspaden zijn we ook afhankelijk van de provincie en het Vlaamse Gewest. We hebben een goed beleidsplan met een visie en met verschillende mooie projecten.”