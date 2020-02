Op zoek naar zwerfvuilbusters voor tijdens de Paasvakantie Erik De Block

02 februari 2020

10u27 0 Zonnebeke Het Zonnebeekse gemeentebestuur gaat opnieuw op zoek naar jobstudenten die willen helpen om de straten en pleinen proper te krijgen. In de paasvakantie zijn er in de week van 6 tot 10 april en de week van 13 tot 17 april telkens vier zwerfvuilbusters nodig.

Kandidaten zijn in 2003 of 2004 geboren, wonen in de gemeente en hebben minstens twee jaar secundair onderwijs gevolgd. Wie interesse heeft, dient ten laatste op vrijdag 13 maart zijn of haar cv en motivatiebrief in bij de personeelsdienst in het gemeentehuis. Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Meer info op 051/48.00.66.