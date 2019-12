Op zoek naar locatie voor afgesloten parking vrachtwagens Erik De Block

25 december 2019

09u59 1 Zonnebeke Zonnebeke wil voor de eigen inwoners ergens een afgesloten parking voor vrachtwagens voorzien. “We weten nog niet waar”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980) tijdens de gemeenteraad.

“De ambachtelijke zone De Polderhoek in Beselare zou een optie kunnen zijn. Onze inwoners zouden tijdens het weekend van die parking gebruik kunnen maken. Ledegem beschikt over zo’n afgesloten parkeerterrein en ik informeerde daar al eens naar de kostprijs. Voor de realisatie streven we naar 2024.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat alvast niet om een parking voor de talrijke vrachtwagens ’s avonds en tijdens het weekend geparkeerd aan de op- en afrit Beselare van de A19.