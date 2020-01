Ook Wout van Aert komt naar Kasteelcross Erik De Block

14 januari 2020

18u34 0 Zonnebeke Naast wereldkampioen Mathieu van der Poel neemt ook gewezen wereldkampioen Wout van Aert deel aan de Kasteelcross op zaterdag 25 januari in Zonnebeke. Wielerclub Eendracht maakt Macht heeft daarover sedert dinsdag zekerheid.

Mathieu van der Poel, die de Kasteelcross in 2016 won, ligt sinds vorige week onder contract. Winnaar in 2015 Wout van Aert ligt sinds dinsdag vast. De komst van de twee toppers moet de kaartenverkoop ongetwijfeld een boost geven. De Kasteelcross komt weer rechtstreeks op Play Sports van Telenet. Dat contract loopt af en de onderhandelingen voor een nieuw contract moeten nog starten.

Kaarten in voorverkoop kosten tien euro en aan de ingang twaalf euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Kaarten zijn te verkrijgen in cafés d’Oude Timmerie, Spoorlijn 64, Gheysen Fietstechniek, bistro The Corner, goudsmid Luc Blondeel, kwaliteitsslagerij Hans (allen Zonnebeke), cafés ’t Brouwershof (Beselare), ’t Hoekske (Geluveld) en de Kaasdaele (Passendale). Meer info op www.kasteelcross.be.