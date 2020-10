Ook de Kasteelcross gaat niet door, datum werd een maand vervroegd en veldrit zou live op Sporza komen Erik De Block

11u09 0 Zonnebeke Omwille van het coronavirus gaat ook de Kasteelcross in Zonnebeke niet door. Eerder werden ook al de cyclocrossen in Diegem en Koksijde door de organisatoren geschrapt. De Kasteelcross werd dit seizoen op de kalender een maand vervroegd naar zaterdag 23 december. Dankzij een samenwerking met het sportmarketingbedrijf Golazo zou de Kasteelcross voor het eerst live worden uitgezonden op Sporza (VRT).

Door de aanwezigheid van toppers Mathieu Van der Poel, Wout van Aert en Eli Iserbyt was er de vorige editie in januari heel veel volk in het kasteeldomein. “Na lang beraad nam ons bestuur die beslissing”, aldus secretaris Kurt Debuysere van veloclub ‘Eendracht maakt Macht’ op Facebook. “We willen de toekomst van de Kasteelcross niet hypothekeren. Met de huidige veiligheidsmaatregelen wordt onder meer het aantal toeschouwers beperkt en is het eveneens niet mogelijk om een normaal VIP-arrangement aan te bieden. Onze organisatie is sterk afhankelijk van deze beide bronnen van inkomsten.”

“Anderzijds is er ook onze bezorgdheid naar de veiligheid van de renners, hun entourage en de toeschouwers toe. Op dit ogenblik kunnen wij de evolutie van de coronacrisis en de impact ervan niet inschatten en onze bezorgdheid hierover gaf de doorslag. We hopen volgend jaar sterker terug te komen dankzij het partnership met Golazo.”