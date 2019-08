Onwel geworden achter het stuur en in de gracht: ex-burgemeester Zonnebeke sterft bij ongeval Hans Verbeke

02 augustus 2019

07u02 17 Zonnebeke In de landelijke Foreststraat in Beselare is oud-burgemeester Dirk Cardoen (80) van Zonnebeke gisterenavond overleden bij een ongeval. Cardoen, die tien jaar zijn gemeente heeft geleid, is vermoedelijk onwel geworden achter het stuur.

Een voorbijganger merkte rond 21.30 uur de Audi van Dirk Cardoen in de gracht op en alarmeerde de hulpdiensten. Die snelden ter plaatse en haalden de bestuurder uit zijn wagen. De oud-burgemeester werd ter plaatse gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten. Hij overleed ter plaatse. Cardoen was op weg naar huis na zijn wekelijkse kaartavond in taverne d’Oude Timmerie in Zonnebeke.

Dirk Cardoen (N-VA), landmeter van beroep, was 38 jaar actief in de gemeentepolitiek. Twaalf jaar zat de Beselarenaar in de oppositie, de rest van zijn loopbaan maakte hij deel uit van het schepencollege. Van 1 mei 2003 tot eind 2014 was hij burgemeester. Cardoen was toen al 64 en volgde Maurice Bourgois (sp.a) op, die twintig jaar de gemeente heeft bestuurd. In 1976 stapte Cardoen in de politiek, toen nog voor de Volksunie. Na zes jaar oppositie voeren werd hij in 1982 al schepen voor de nieuwe partij Inspraak. Twaalf jaar later belandde hij weer in de oppositie toen de CVP aan de macht kwam in Zonnebeke. Maar in 2000 kantelde het politieke landschap in Zonnebeke. Bourgois werd opnieuw burgemeester en stond op 1 mei 2003 zijn sjerp af aan Dirk Cardoen. Begin 2015 werd die opgevolgd door Dirk Sioen, die hem als zijn politieke vader beschouwt.