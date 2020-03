Ontspanningsruimte gaat volledig in vlammen op: “mijn collectie Laven vernield” LSI

21 maart 2020

14u05

Bron: LSI 0 Zonnebeke In de tuin van een woning in Zonnebeke is een ontspanningsruimte zaterdagvoormiddag volledig in vlammen opgegaan. Wellicht lag de houtkachel aan de oorzaak van de brand.

Iets over 10.30 uur merkte bewoner Marnick Del’haye in de tuin van zijn woning aan de Nonnebossen heel wat rook. “Ik was binnen wat betalingen aan het uitvoeren”, vertelt hij. Ik liep naar buiten en zag dat de ‘mancave’ die ik achter de garage inrichtte in lichterlaaie stond. De buurman had het wellicht ook al gezien.. Hij heeft schade aan de goot.” De brandweer van de zone Westhoek was snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur zich verder naar de garage van de aanpalende woning verspreidde. De zelf ineen geknutselde ontspanningsruimte ging wél volledig in de vlammen op. “Het was mooi ingericht met een houtkacheltje, een gezellige zithoek, een dartsbord, mijn collectie beeldjes van het Volk van Laaf,… Alles is vernield. Aan die beeldjes – Laven wonen in het dorpje Lavenlaar in attractiepark De Efteling – was ik erg gehecht. Jammer, nu zal ik opnieuw moeten beginnen. De hitte moet groot zijn geweest, mijn tuinstoelen zijn gewoon gesmolten. Mijn sigaretje zal ik voortaan ook buiten moeten oproken.”

Wellicht liep er iets fout met de houtkachel in de ontspanningsruimte. De brandweermannen trokken hun brandwerende bivakmutsen over hun mond om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Bij een uitruk voor een woningbrand zitten ze noodgedwongen met zes samen in een brandweerwagen.