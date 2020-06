Ontdek de mooiste plekjes van Zonnebeke via nieuwe fotozoektocht Erik De Block

12 juni 2020

14u31 0 Zonnebeke Voor het vijfde jaar op rij organiseert de dienst voor Toerisme Zonnebeke een gratis zomerfietszoektocht. De prijzenpot bestaat uit vijf Zonnebonnen, met als hoofdprijs een waardebon van 120 euro.

‘The Legacy’ fietsroute is een traject van 37 kilometer en laat de deelnemers tot eind september kennis maken met het monumentale erfgoed en de mooiste plekjes van Zonnebeke. De wederopbouw na WO I is de rode draad in deze fietszoektocht. Formulieren liggen aan de balie van de dienst voor Toerisme in het kasteeldomein in de Berten Pilstraat. De route start vlakbij aan parking 2 in het kasteeldomein. Onderweg moeten deelnemers allerlei foto’s zoeken en in de juiste volgorde plaatsen. De schiftingsvraag zal de uiteindelijke winnaars bepalen.