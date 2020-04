Online reflectiemoment ANZAC Day zaterdag om 6.30 uur Erik De Block

24 april 2020

16u06 0 Zonnebeke Het traditioneel herdenkingsprogramma ANZAC Day op zaterdag 25 april vindt dit jaar niet plaats. Er is zaterdagmorgen bij zonsopgang wel online een kort reflectiemoment. “Zo willen we de duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten voor hun inzet herdenken”, zegt Debbie Manhaeve van het Memorial Museum Passchendaele 1917.

“Weliswaar op veilige afstand, maar samen in gedachten. We vragen onze volgers op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om op zaterdagmorgen 25 april voor zonsopgang in hun (voor)tuin, aan hun voordeur, op hun balkon of op hun oprit met een kaarsje in de hand te staan. Om 6.30 uur kunnen ze op onze Facebookpagina de duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die voor onze vrijheid vochten, herdenken tijdens ons online reflectiemoment.”

Op 25 april 1915 begon de Eerste Wereldoorlog voor het ‘Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) met de landing op het Turkse schiereiland Gallipoli. Aan zowel de Turkse als de geallieerde kant vielen duizenden slachtoffers. Het ANZAC-leger leed een verlies van bijna twaalfduizend soldaten.

