Ondernemer en rechter Jean-Pierre Noyez (75) overleden Erik De Block

10 oktober 2019

15u03 0 Zonnebeke In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Jean-Pierre Noyez (75) overleden. Hij was de stichter en gedelegeerd bestuurder van nv Afsluitingen Noyez in de Albertstraat in Zonnebeke. Jean-Pierre was gewezen rechter in de rechtbank van koophandel in Ieper.

Tijdens de bouwcrisis in de jaren ’80 zocht de vader van Jean-Pierre, een bouwondernemer, andere activiteiten. De bouwonderneming begon zich te specialiseren in omheiningen en later ook poorten. Ondertussen trad Jean-Pierre in de voetsporen van zijn vader. Tien jaar geleden hing de drijvende kracht op pensioen en liet het familiebedrijf over aan twee van zijn drie kinderen. Afsluitingen Noyez is een van de Belgische marktleiders in de beveiliging van huis, tuin en (bedrijfs)terreinen. Jean-Pierre was ook de stichter en gedelegeerd bestuurder van nv Fencit, een partnerbedrijf van Afsluitingen Noyez en gevestigd op hetzelfde adres. Fencit vervaardigt onderdelen voor poorten en omheiningen.

Jean-Pierre Noyez was de echtgenoot van Annie Scheldeman, vader van Sabien, Kristof en Karolien en grootvader van vier kleinkinderen. Jean-Pierre had in Zonnebeke en de regio grote verdiensten. Zo was hij gewezen secretaris en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van Unizo en behoorde tot de stichters van de Zonnebatjes. Zoon Kristof is voorzitter van vzw Zonnebatjes, die in juni aan de veertigste editie toe was. Wegens veertig jaar inzet werd Jean-Pierre destijds gehuldigd door Unizo. Hij was ook lid van het nationaal en provinciaal bestuur van de ondernemersorganisatie. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 oktober om 12.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke.