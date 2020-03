Ondernemer Bernard Degroote (64) overleden Erik De Block

16 maart 2020

12u03 0 Zonnebeke In zijn woning in Passendale is Bernard Degroote (64) overleden. Hij was stichter en zaakvoerder van bvba Bernard Degroote. Het familiebedrijf in de Schipstraat is gespecialiseerd in industriële vloeren. Degroote verloor de strijd tegen een slepende ziekte.

In oktober 2019 maakte de organisatoren van de Ypres Historic Rally bekend dat Bernard de nieuwe hoofdsponsor werd. De volgende drie edities wordt het de ‘Bernard Degroote Ypres Historic Rally’. “Bernards zoon Dennis reed zelf rally’s”, zei medezaakvoerder Steven Dedrie toen in HLN. “Veel van onze klanten zijn gevestigd in de driehoek Ieper-Roeselare-Kortrijk en een aantal van hen zijn zelf actief in de rallysport. Vandaar onze keuze om de naam van ons bedrijf te verbinden aan de Ypres Historic Rally.”

Vanop zijn ziekenbed in het UZ Gent kwam Bernard in mei 2018 ook in het nieuws. Op zijn verjaardag stuurde hij een positieve boodschap de wereld in door vzw Kloen te vragen hem even in een clown te transformeren om op zijn ziekenbed enkele kinderen wat geschenken te bezorgen.

Bernard Degroote was de echtgenoot van Lena Devos en vader van Dennis en Thomas. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt in intieme kring plaats op woensdag 18 maart om 11.30 uur in de aula van het rouwcentrum Derveaux in Zonnebeke.