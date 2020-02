Onbekenden dumpen vaten langs landelijke weg: allicht geen link met drugslab VHS

25 februari 2020

18u03 5 Zonnebeke In de Potteriestraat in Beselare werden dinsdagvoormiddag op een ruime afstand van elkaar twee kubiekvaten aangetroffen. De inhoud van de vaten lijkt niet te verwijzen naar een mogelijke dump vanuit een drugslab. De politie onderzoekt de zaak.

Onbekenden dumpten, mogelijk in de nacht van maandag op dinsdag, twee zogenaamde 1000-liter vaten in een gracht langs de Potteriestraat in Beselare. Omdat in november vorig jaar in Voormezele op een verlaten weggetje ook al ettelijke vaten uit een drugslab waren gedumpt en in brand gestoken, repten de hulpdiensten zich ter plaatse. Dit keer lijkt de situatie echter minder ernstig. “De inhoud van de vaten lijkt niks toxisch waardoor we in de richting van een drugslab zouden kunnen denken”, klinkt het bij de politie. “We onderzoeken de zaak en proberen na te gaan wie verantwoordelijk is voor het dumpen.” De vaten werden intussen weggehaald.