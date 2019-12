Omgeving De Biesweide wordt zone 30 bij begin en einde van schooluren Erik De Block

27 december 2019

13u37 0 Zonnebeke Het gemeentebestuur van Zonnebeke krijgt van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid toestemming om langs de gewestweg (N303) in het centrum van Beselare een variabele zone 30 in te voeren, die geldt bij het begin en einde van de schooluren.

De drukke Wervikstraat en Beselarestraat (N303) doorkruisen de dorpskom en splitsen de schoolomgeving van de sporthal, de voetbalterreinen en GC De Leege Platse. Dit terwijl er veel zwaar verkeer rijdt van en naar de A19. “Samen met de directie van vrije basisschool de Biesweide kaartten we de verkeersproblematiek aan”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “De twee oversteekplaatsen in het centrum worden door een meerderheid van de leerlingen gebruikt om zich naar de schoolomgeving of naar de sporthal en GC te begeven.” Wanneer de variabele zone 30 wordt ingevoerd, is nog niet bekend. Om de veiligheid verder te verhogen worden de fietssuggestiestroken in de bocht op de Beselareplaats geaccentueerd. De gemeente wil daarnaast een vaste zone 30 in de Geluwestraat voorzien.