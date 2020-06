Nu ook fietsers welkom in Polygoonbos, ruiterpad is verlegd Erik De Block

28 juni 2020

10u34 0 Zonnebeke Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) deed enkele vernieuwingen in het Polygoonbos in Zonnebeke. Zo worden fietsers er niet langer geweerd. De toegangspunten zijn aangepast. Er zijn middenin de natuur niet alleen meer faciliteiten voor fietsers. Het ruiterpad werd verlegd naar een nieuw en rustig traject.

Sedert de lockdown zijn bossen en natuurgebieden vaker bezocht en is nu de zomer daar. Recente bospercelen die werden aangekocht en aangeplant langs de Amontdreef, zijn nu met een breed wandel- en fietspad verbonden met het oudere Polygoonbos. Op die manier wordt het aanbod aanzienlijk uitgebreid tot 91 hectare .

“Het ruiterpad lag deels op het wandelpad en is verplaatst naar een afzonderlijk pad”, zegt Evy Dewulf, regiobeheerder ANB. “Zo moet het duidelijker zijn wie welke ruimte kan gebruiken. Op die manier wordt het ook handiger om maaibeheer uit te voeren en het vermijdt overbodige kruisbewegingen met wandelaars of fietsers. Veiliger voor iedereen dus. Nu al klinken er zeer positieve reacties van bezoekers over de nieuwe recreatiemogelijkheden.”

De gemeente Zonnebeke is tevreden met deze verbeteringen. De omwonenden en bezoekers van het gebied zullen hier zeker de vruchten van plukken. “De openstelling van het Polygoonbos betekent vooral dat zowel burgers als bezoekers meer van de natuur kunnen genieten. Als gemeente zien we dit graag zo verder evolueren.’, aldus schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980).