Nog geen plannen met oude gemeenteschool en gewezen brandweerkazerne in Passendale Erik De Block

15 oktober 2019

13u53 0 Zonnebeke Er zijn nog geen concrete plannen met de oude gemeenteschool en gewezen brandweerkazerne in Passendale. Dat maakte schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980) maandagavond tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke bekend. Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) diende hierover een interpellatie in.

Beide gebouwen staan leeg. “De gemeentelijke speelpleinwerking gebruikt telkens de oude brandweerkazerne”, aldus schepen Vandepitte. “Tijdens de winter is er daar geen verwarming. Voor beide gebouwen hebben we ideeën maar nog geen concrete plannen. In elk geval moet de speelpleinwerking er een plaats hebben, want dat draait tijdens de vakanties heel goed.”

In de loop van 2011 verhuisde de brandweer van Zonnebeke en Passendale naar de nieuwbouw in de Passendalestraat in Zonnebeke.