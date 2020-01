Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners Erik De Block

09 januari 2020

Het gemeentebestuur van Zonnebeke organiseert de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners telkens in een andere deelgemeente. Zondag 12 januari van 10.30 tot 13 uur zijn alle inwoners welkom in parochiaal centrum De Craeye in de Kraaiveldstraat in Passendale.