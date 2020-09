Nieuw bier Léonie verkozen tot hét streekproduct, na punten van de jury en inwoners tweede plaats voor De Heksenpaté, het Zonnebeeks Smoefelhammetje derde Erik De Block

22 september 2020

15u56 0 Zonnebeke Het nieuw blond bier Léonie van Castalia Craft Beers uit de Renne in Zonnebeke is door een jury en de inwoners tijdens de gemeentelijke streekproductwedstrijd als laureaat verkozen. Voor het recept zorgde brouwer Bram Vandewalle. De Heksenpaté van Kwaliteitsslagerij Hans en Ann werd tweede, het Zonnebeeks Smoefelhammetje van Culinair Huis Vandeputte derde. Ze dragen voortaan allemaal de titel van Zonnebeeks streekproduct.

Het was ondertussen al vier jaar geleden dat Zonnebeke op zoek ging naar typische streekproducten van eigen bodem. “Om als streekproduct erkend te worden, moet aan een aantal criteria voldaan zijn”, aldus schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980). “Uiteraard moet het product een duidelijke link hebben met de gemeente. Daarnaast moet dit lekkers ook ambachtelijk worden geproduceerd, verkoopbaar en ook vrij zijn van merk- en naamregistratie. Er waren zeven inschrijvingen. Een negenkoppige jury van lokale sleutelfiguren en externe experts beoordeelde de kanshebbers.”

“Door de mix van profielen binnen de jury, wilde de gemeente de wedstrijd objectief laten verlopen. Na de punten van de jury, waren de ondernemers aan zet. Iedereen ontving persoonlijk promotiemateriaal om stemmen te ronselen voor het online stemmen dat verliep via de gemeentelijke website. Gedurende de eerste twee weken van september kon het publiek zijn stem uitbrengen en het publiek was unaniem. Er kwamen maar liefst 820 stemmen binnen, waarvan de helft voor het bier Léonie.”

Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat Léonie Keingiaert de Gheluvelt verkozen werd tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. Het nieuwe bier Léonie weerspiegelt haar pittige karakter, terug te vinden pepers. Ze was ook zeer maatschappelijk geëngageerd wat terugkomt in een zachte, in de gebruikte Nepalese fruitige smaak.

De jury was goed voor 75 procent van de punten, de rest kwam van de inwoners en uiteindelijk gaven die stemmen de doorslag. Vier jaar geleden won slager Hans Bouten uit de Iepersestraat met de ‘lange vingers’, gedroogde worsten van kwaliteitsvol varkensvlees. De winnaar krijgt een cheque van 150 euro voor het maken van promotie, wie tweede en derde eindigde ontvangt een cheque van 100 euro. “De drie streekproducten gaan we ook zoveel mogelijk gebruiken om de geschenkmaanden van de gemeente te vullen”, aldus schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Ze krijgen ook een plaats in onze publicaties.”

Nog dit. Missen is uiteraard menselijk. Hein Vandeputte stelde op zijn oorkonde immers een spellingsfout vast. Er stond immers Smoefelhametje… Er wordt gezorgd voor een nieuw en aangepast diploma en zo is iedereen tevreden.