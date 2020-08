Nele Dejonghe volgt Thijs D’Alleine op als gemeenteraadsvoorzitter Erik De Block

27 augustus 2020

14u07 1 Zonnebeke Een zoveelste verrassende wending in de gemeentepolitiek van Zonnebeke. Gemeenteraadsvoorzitter Thijs D’Alleine (#Team 8980) stopt en wordt opgevolgd door zijn partijgenote Nele Dejonghe. Hij blijft wel raadslid.

“Ik heb de functie van gemeenteraadsvoorzitter zeer graag opgenomen", zegt Thijs D’Alleine. “Maar het wordt te moeilijk om die functie te blijven combineren met mijn job. Er kruipen heel wat uren voorbereiding in een gemeenteraadszitting en dan moet je keuzes maken. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik altijd heb geprobeerd me als voorzitter neutraal en correct op te stellen, met respect voor meerderheid en oppositie.”

D’Alleine werd in 2018 gemeenteraadsvoorzitter. Hij volgde Jan Vandoolaeghe op toen Jan schepen werd na het vertrek van schepen Michiel Descheemaeker. Nele Dejonghe zal D’Alleine nu opvolgen. Ze nam in oktober 2018 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en trad in de voetsporen van haar vader, gewezen schepen Georges Dejonghe. “Het ontslag van Thijs D’Alleine kwam als een verrassing”, zegt Nele. “Gelukkig heb ik vaker met Thijs samengewerkt en mag ik ook altijd een beroep op hem doen. Ik kijk ernaar uit om de functie op te nemen. Ik zal net als mijn voorganger proberen de raadszittingen met respect voor alle partijen in goede banen te leiden.”